Bonn (ots) - Lockern oder weiter so? Die Länderchefs kommen an diesem Mittwoch mit Kanzlerin Merkel zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Pandemie zu beraten. Nach einem Jahr Corona-Krise wächst die Ungeduld im Land, aber auch die Neuinfektionen steigen an, es tauchen immer mehr Virusvarianten auf. Ein Perspektivplan ist im Gespräch, weitere Impfungen und mehr Corona-Tests könnten Lockerungen möglich machen.Wie sieht die neue Strategie der Bundesregierung aus? Bekommen wir die Virusmutationen noch in den Griff? Welchen Weg gibt es aus dem Dauer-Lockdown?Alexander Kähler diskutiert mit:- Andreas Gassen, Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV- Gerhard Scheuch, Aerosolexperte- Prof. Timo Ulrichs, Epidemiologe, Akkon-Hochschule Berlin- Ulrike Herrmann, tazPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4852606