Die Wiener Börse hat am Dienstag im Verlauf mit leichten Aufschlägen tendiert. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 14.15 Uhr um 0,30 Prozent auf 3.086,13 Punkte. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,30 Prozent auf 1.565,82 Einheiten. Konjunkturdatenseitig setzten Inflationszahlen in der Eurozone und deutsche Einzelhandelsdaten kaum Impulse. Marktbewegende Daten aus den USA dürften am Nachmittag ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...