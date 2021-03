Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) will, dass die Pharma- und Lifescience-Branche in Österreich breiter aufgestellt wird und nicht nur Wirkstoffe, sondern auch Impfstoffe herstellt. Das sei ein mittelfristiges Standortziel, "es wird wieder Wellen geben", sagte Schramböck am Dienstag. Am Nachmittag will sich die Regierung bei einem runden Tisch mit rund zwanzig Pharmaunternehmen einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...