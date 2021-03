DJ MÄRKTE USA/Verschnaufpause nach Rally erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Kleinere Gewinnmitnahmen dürften am Dienstag das Bild an den US-Börsen prägen, nachdem sich die Kurse am Montag kräftig erholt haben. Die Futures auf die wichtigen Aktienindizes liegen vorbörslich leicht im Minus. Da keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda stehen, gilt das Interesse der Anleger den virtuellen Auftritten zweier Vertreterinnen der US-Notenbank, von denen sich die Investoren Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Federal Reserve erhoffen. Fed-Gouverneurin Lael Brainard wird beim Council of Foreign Relations sprechen und die Präsidentin der Fed-Filiale von San Francisco, Mary Daly, beim Economic Club in New York.

Die Fed hat seit Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr den Markt mit billigem Geld geflutet und auf diese Weise die Renditen am Anleihemarkt niedrig gehalten und gleichzeitig die Aktienmärkte nach oben getrieben. Doch in den zurückliegenden Wochen funktionierte dies nicht mehr. Vermögensverwalter setzten mehr und mehr auf eine Erholung der Wirtschaft und eine stärkere Inflation. Sie trennten sich in großem Stil von Staatsanleihen und trieben damit die Renditen am Anleihemarkt in kurzer Zeit kräftig nach oben.

So überstieg die Rendite zehnjähriger US-Anleihen in der vergangenen Woche zeitweise die Marke von 1,5 Prozent; Anfang des Jahres stand sie noch unter 1,0 Prozent. Mit dem Anstieg der Renditen gerieten an den Aktienmärkten die Kurse heftig unter Druck. An den zurückliegenden beiden Handelstagen kamen die Renditen allerdings wieder zurück, so dass sich die Lage an den Börsen beruhigte.

Beobachter: Geldpolitik dürfte Aktienmärkte weiter stützen

Beobachter wollen dem sich am Dienstag abzeichnenden Rücksetzer keine große Bedeutung beimessen. Es handele sich nur um eine Verschnaufpause, meint Fahad Kamal, Chief Investment Officer bei Kleinwort Hambros. Zwar gebe derzeit der Anleihemarkt die Richtung vor, doch solange die Notenbanken ihre umfangreichen Anleihekäufe fortsetzten, werde der Anstieg der Renditen an Grenzen stoßen. Und Georgina Taylor, Multi-Asset-Fondsmanagerin bei Invesco, meint, dass derzeit gar kein Spielraum für geldpolitische Straffungen gegeben sei. Die gegenwärtige Geldpolitik sei notwendig, um die Wirtschaft zu unterstützen.

Unternehmensnachrichten sind derweil rar, zumal die Bilanzsaison in den USA ihren Höhepunkt hinter sich hat. Am Montag nach Börsenschluss legte Zoom Video Communications (vorbörslich plus 7 Prozent) Zahlen vor, die ebenso wie der Ausblick sehr gut ankommen. Dagegen meldete Impfstoffentwickler Novavax (minus 4,5 Prozent) einen überraschend hohen Verlust.

Die Supermarktkette Target (plus 0,6 Prozent) hat im vierten Quartal von einem starken Online-Geschäft profitiert und will ihre Aktienrückkäufe wiederaufnehmen, die sie voriges Jahr wegen der Pandemie ausgesetzt hatte. Der Bekleidungseinzelhändler Abercrombie & Fitch (plus 2,3 Prozent) hat im vierten Quartal die eigenen Ziele übertroffen.

Anleiherenditen verharren unter Jahreshochs

Am Anleihemarkt legen die Renditen wieder etwas zu, liegen aber noch immer klar unter ihrem Jahreshoch. Der Euro hat sich derweil von seinem Tagestief zum Dollar erholt, nachdem er zeitweise unter die Marke von 1,20 gerutscht war.

Die Verbraucherpreise für die Eurozone sind wie erwartet ausgefallen und belasten daher nicht. Die Bank of America (BoA) rechnet derweil mit einem weiter steigenden Dollar, weil nach Ansicht der Analysten die US-Wirtschaft die Erholung der Konjunktur weltweit anführen wird. In der Folge werde die US-Notenbank ihre Geldpolitik zu einem früheren Zeitpunkt und auch in rascherem Tempo normalisieren als andere Zentralbanken, was den Greenback stützen werde.

Die Ölpreise drehen ins Plus. Am Ölmarkt seien die Augen bereits gespannt auf das Treffen der Gruppe Opec+ am Donnerstag gerichtet, heißt es. Die Spekulationen gehen dahin, dass die Ölförderer das Ölangebot erhöhen könnten, nachdem sich die Ölpreise in den vergangenen Wochen deutlich berappelt haben. Am späten Dienstag wird zunächst der US-Branchenverband API Daten zu den Ölvorräten veröffentlichen, am Mittwoch folgen die Daten der Energy Information Administration.

