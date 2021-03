Berlin (www.fondscheck.de) - Die Ratingagentur Scope vergibt für den M&G (Lux) Positive Impact Fund (ISIN LU1854107221/ WKN A2JQM4) das Top-Rating A ("sehr gut"), so die Experten von Scope Analysis.Der Fonds investiere mindestens 80% des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die eine positive Wirkung auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt hätten. Nachhaltigkeits- und Wirkungsaspekte seien grundlegende Elemente des Aktienauswahlprozesses. Dabei verfolge der M&G (Lux) Positive Impact Fund das Ziel, über jeden Fünfjahreszeitraum eine höhere Gesamtrendite zu erzielen als der globale Aktienmarkt (gemessen am MSCI ACWI Net Return Index). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...