Wien (www.fondscheck.de) - Trotz der Corona-Pandemie konnten nachhaltige Fonds 2020 ihr verwaltetes Vermögen auf einen neuen Höchststand steigern, so die Experten von "FONDS professionell".Per Stichtag 31. Dezember 2020 hätten Portfolios, die bei der Anlage Kriterien wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG) berücksichtigen würden, insgesamt 147 Milliarden Euro gemanagt. Das entspreche einem Wachstum um 33 Milliarden Euro oder 29 Prozent gegenüber dem Vorjahresende, wie BVI-Daten zeigen würden. Hauttreiber sei das Neugeschäft gewesen: 21 Milliarden Euro an frischem Geld sei in die Portfolios geflossen - ihr mit Abstand erfolgreichstes Absatzjahr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...