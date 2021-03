Die kanadische Wirtschaft expandierte im 4. Quartal 2020 um 2,3% gegenüber dem Vorquartal, nach einem Anstieg von 8,9% in der vorangegangenen Periode. Die kanadische Wirtschaft wuchs im Dezember nur um 0,1% gegenüber dem Vormonat, nach einer nach oben revidierten Expansion von 0,8% im Vormonat und im Vergleich zu den Markterwartungen von 0,3%. Es ist der achte Expansionsmonat in Folge, nachdem im März und April die stärkste Schrumpfung in der Geschichte verzeichnet wurde. Das annualisierte BIP-Wachstum ...

