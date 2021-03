Der S&P500 befindet sich aktuell übergeordnet in einem Aufwärtstrend, aber kurzfristig in einem Abwärtstrend. Am Vortag ging der Index bei 3.901 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich unverändert. Bisher ist eine Kette von tieferen Verlaufshochs im S&P 500 zu sehen. Und solange das Verlaufshoch vom 24. Februar bei 3.928 Punkten nicht mehr überschritten wird, ist in der Folge mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...