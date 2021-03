Nachdem der deutsche Leitindex gestern einen starken Wochen- & Monatsstart aufs Börsenparkett legte, scheinen Anleger auch heute weiter positiv gestimmt zu sein. Nachdem der DAX am Morgen nahezu unverändert in den Handel ging, konnte er über den Vormittag hinweg seine Gewinne ausbauen und sich über der runden Marke von 14.000 Punkten etablieren. Zum Mittag steht ein Plus von 0,5% zu Buche. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Daimler (WKN 710000) Umsatzspitzenreiter ist am Dienstag ...

