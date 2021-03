Am 1. März begann für Richard Kammerer, aber auch für die Karl Knauer KG, eine neue Zeitrechnung: Nach 48 Jahren im Unternehmen wurde der langjährige Geschäftsführer bei einer Feier in kleinstem Rahmen in den Ruhestand verabschiedet. Als Nachfolger bilden Stefanie Wieckenberg und Michael Deronja künftig die Doppelspitze des Unternehmens. Als Richard Kammerer als junger Berufseinsteiger 1973 bei Karl Knauer seine Ausbildung zum Industriekaufmann begann, hatte er rund 190 Kolleginnen und Kollegen. Heute arbeiten an den beiden Standorten in Biberach, Baden, und in Pniewy, Polen, rund 800 Beschäftigte. ...

