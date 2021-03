Jetcraft, weltweit führend bei Verkauf und Akquisition von Firmenflugzeugen, gibt eine strategische Partnerschaft mit Synerjet, einem lateinamerikanischen Spezialisten für Geschäftsflugzeuge, bekannt und stärkt damit die Präsenz des Unternehmens in Amerika.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210302005897/de/

Todd Spangler, Americas Sales Director at Jetcraft (left), and Fabio Rebello, Chief Commercial Officer at Synerjet (right), mark the start of their strategic relationship. Synerjet, a Latin American business aviation specialist, will operate as an official Jetcraft authorized representative in the South America Region. (Photo: Business Wire)

Der Geschäftsbereich Flugzeugverkauf von Synerjet wird als offizieller Jetcraft-Vertreter in der Region Südamerika agieren. Damit kann Jetcraft sein Angebot für Kunden, die kaufen, verkaufen oder tauschen wollen, mit lokaler Unterstützung durch erfahrene Führungskräfte von Synerjet erweitern. Die Partnerschaft von Synerjet mit Jetcraft erfolgt zusätzlich zu der bereits bestehenden Geschäftsbeziehung mit Aerolineas Ejecutivas, einem Unternehmen, das in den letzten drei Jahren als autorisierter Vertreter in Mexiko und Mittelamerika fungiert hat.

Todd Spangler, Americas Sales Director von Jetcraft, erklärt: "Die Käufer in Südamerika benötigen agile und individuelle Lösungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Durch die Partnerschaft mit Synerjet profitieren unsere Kunden vom Zugang zu fundiertem, regionalem Know-how, das sie bei ihren Flugzeugkäufen und -verkäufen unterstützt. Zusammen verfügen unsere Unternehmen über mehr als 80 Jahre kollektive Erfahrung und bieten potenziellen Käufern und Verkäufern den Service und die Betreuung, die sie benötigen."

Fabio Rebello, Chief Commercial Officer von Synerjet, ergänzt: "Seit fast 20 Jahren bieten wir für unsere Kunden in Südamerika Produkte und technischen Support in allen Segmenten der Geschäftsluftfahrt. Mit uns als autorisiertem Vertreter von Jetcraft können unsere Kunden nun den Vorteil nutzen, mit einem lokalen Unternehmen zu verhandeln und von einem der weltweit größten Portfolios an Privatjets zu profitieren, mit Zugang zu weltweiten Verbindungen in der Branche."

ENDE

Über Jetcraft

Jetcraft ist führend im internationalen Flugzeugverkauf, Marketing und Eigentumsstrategien und betreibt weltweit über 20 regionale Büros. Der beispiellose Erfolg des Unternehmens in fast 60 Jahren in der Geschäftsluftfahrt hat ihm einen erstklassigen Ruf eingebracht, zusammen mit einem außergewöhnlichen Kundenstamm, einem breiten Netzwerk von Verbindungen und einem der größten Lagerbestände der Branche.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.jetcraft.com

Über Synerjet

Synerjet Corp ist ein privates Luftfahrtunternehmen mit Hauptsitz in Panama sowie Niederlassungen in Brasilien und Kolumbien, das hauptsächlich Firmenflugzeuge verkauft und wartet. Synerjet Corp ist der exklusive Distributor für Pilatus Aircraft in Lateinamerika und Cirrus Aircraft im nördlichen Süd- und Mittelamerika. Zudem ist das Unternehmen ein Avionik Premium Dealer für Honeywell. Das Unternehmen verfügt außerdem über Servicezentren in Brasilien und Kolumbien sowie ernannte Satellitenzentren in Chile und Guatemala. Synerjet wurde 2002 gegründet und vertritt seitdem die wichtigsten Flugzeug- und Hubschrauber-OEMs in mehreren Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.synerjet.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210302005897/de/

Contacts:

8020 Communications.

Kayla Wilkins

E-Mail: jetcraft@8020comms.com

Telefon: +44 (0)1483 447380