Homann Holzwerkstoffe platziert Anleihe 2021/2026 erfolgreich Emissionsvolumen aufgrund hoher Nachfrage auf insgesamt 65 Mio. Euro erhöht

Zinssatz aufgrund hoher Nachfrage mit 4,50 % am unteren Ende der Spanne festgelegt

Ausgabe- und Valutatag ist der 12. März 2021 München, 2. März 2021 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, ein führender europäischer Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat ihre dritte Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) mit einem Emissionsvolumen von 65 Mio. Euro vorzeitig und vollständig platziert. Das Wertpapier stieß bei institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Privatanlegern auf hohes Interesse, sodass der jährliche feste Zinssatz bereits vor Beginn des öffentlichen Angebots mit 4,50 % am unteren Ende der Spanne festgelegt und die Zeichnungsmöglichkeit über die Frankfurter Wertpapierbörse heute, 2. März 2021, um 12:00 Uhr, vorzeitig beendet wurde. Ursprünglich war eine Zeichnung bis zum 4. März vorgesehen. Um allen Investoren eine höhere Zuteilung zu ermöglichen, wurde das Emissionsvolumen im Rahmen der Privatplatzierung von den avisierten 60 Mio. Euro auf 65 Mio. Euro angehoben. Zahlreiche Investoren der ausstehenden Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2E4NW7, WKN: A2E4NW) wollen auch weiterhin am Erfolg der Homann Holzwerkstoffe partizipieren. Sie nutzten das Umtauschangebot und dienten insgesamt rund 47 % des Volumens an, welches vollständig zugeteilt wurde. Die Zeichnungen im Rahmen der Mehrerwerbsoption konnten ebenfalls vollumfänglich berücksichtigt werden. Alle über die Zeichnungsfunktionalität erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von je 7.000 Euro vollständig zugeteilt. Darüber hinaus gehende Zeichnungsaufträge wurden mit einer Quote von 20 % zugeteilt, wobei gegebenenfalls auf die Stückelung von 1.000 Euro abgerundet wurde. Fritz Homann, Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe GmbH: "In einem anspruchsvollen Marktumfeld ist es uns gelungen, unsere dritte Unternehmensanleihe erfolgreich zu platzieren. Wir danken unseren bestehenden und neuen Investoren für ihr Vertrauen in unser Unternehmen und unseren strategischen Kurs. Mit der neuen Anleihe haben wir unsere solide Finanzierungsstruktur weiter gefestigt und bleiben auch in Zukunft ein starker Partner sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Investoren." Die neue Unternehmensanleihe 2021/2026 hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board ist bereits für den 3. März 2021 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 12. März 2021. Der Nettoemissionserlös dient im Wesentlichen der Rückzahlung der aussstehenden Anleihe 2017/2022 sowie als Liquiditätsreserve für weiteres Wachstum und die generelle Unternehmensfinanzierung. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Anleihe 2017/2022 vorzeitig zu kündigen. Dies ist seit dem 14. Juni 2020 zu 101,5 % des Nennbetrags und unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager, Norton Rose Fulbright als Rechtsberater sowie die IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.

Über Homann Holzwerkstoffe Die Homann Holzwerkstoffe Gruppe mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2E4NW7; WKN: A2E4NW) sowie der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Anna-Lena Mayer, Martin Grünter

T +49 221 9140 970

homann@ir-on.com Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Teresa Kerscher

T +49 (0)89 99 88 69 0

tk@homanit.org

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



