Vor Monaten hatten wir es angekündigt und man hat uns hart gescholten in so einem Umfeld eine Gold Korrektur vorauszusagen. Unser Zielbereich wurde nun am Freitag erreicht. Überleitung zu Gold Ein jedes Bauprojekt möchte gut geplant sein. Dabei kann man mit unprofessionellen Bauunternehmen und noch weniger mit Ungeduld irgendetwas Anständiges erschaffen. Jedes Bauelement erfordert Überlegung und Liebe zum Detail. Das Endergebnis kann sich dann sehen ...

