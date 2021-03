Mateo wird die Genomiklösungen und die Arbeit des Unternehmens in den Biowissenschaften leiten

PierianDx, der globale Marktführer im Bereich klinische Genomikkenntnisse, hat heute mit sofortiger Wirkung die Ernennung von Lindsay Mateo zum Chief Business Officer bekanntgegeben. In ihrer neuen Funktion wird Frau Mateo die Position des Unternehmens als führender Anbieter von klinischen Genomiklösungen im Kampf gegen Krebs und Erbkrankheiten stärken. Sie wird ferner der Arbeit des Unternehmens in den Biowissenschaften vorstehen und dabei wichtige Zusammenschlüsse mit Industriepartnern und Biopharmaunternehmen aufbauen, die schließlich einen breiteren Zugang zu Genomtests und auf Präzisionsmedizin basierenden Behandlungsmöglichkeiten für Patienten ermöglichen werden.

Frau Mateo ist eine erfahrene Führungskraft, die in ihrer Laufbahn Weltklasseteams aufgebaut, erfolgreiche Geschäftsstrategien ausgearbeitet und Partnerschaften mit der Diagnostikbranche aufgebaut hat. Vor ihrer Arbeit bei PierianDx war sie Kaufmännische Leiterin und später VP und Leiterin Biowissenschaften bei Tempus. Sie leitete außerdem kaufmännische Teams bei NAVICAN, einem Unternehmen von Intermountain Healthcare mit Schwerpunkt Präzisionsmedikamente, und Genoptix, jetzt ein Unternehmen von NeoGenomics.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Lindsay in dieser spannenden Zeit der Weiterentwicklung und des Wachstums unseres Unternehmens begrüßen können", sagt Mark McDonough, Geschäftsführer von PierianDx. "Lindsay bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Krebsdiagnostik und Biowissenschaften mit und kann auf eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei der Skalierung neuer Unternehmen verweisen. Sie wird eine führende Rolle bei der Nutzung unserer Daten-Assets und beim Ausbau unserer Geschäftsstrategie bezüglich der Beteiligung von Industriepartnern und des Biopharmasegments spielen, wenn das Unternehmen seine Vision einer Demokratisierung der klinischen Genomik weltweit umsetzt."

Das 2014 von der Washington University in St. Louis aus gegründete Unternehmen PierianDx konzentriert sich darauf, die Krebsdiagnostik voranzubringen und gezielte Therapien für Gesundheitssysteme, Labors und Patienten weltweit zugänglicher zu machen. Die branchenführenden Technologien für die klinische Genomik, die IVD-kompatible Wissensdatenbank und Berichtslösung sowie die Fachkompetenz von PierianDx ermöglichen den am besten integrierten, bewährtesten und kooperativsten Ansatz im gesamten Spektrum der klinischen Versorgung. Von der genomischen Sequenzierung und biomedizinischen Informatik im Labor bis hin zur Berichterstattung und Entscheidungshilfe am Patientenbett treibt PierianDx die Einführung der Genomik in die klinische Versorgung voran und beschleunigt den Kampf gegen somatischen Krebs und Erbkrankheiten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.pieriandx.com.

