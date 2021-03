In der letzten Woche trat an den internationalen Aktienmärkten eine von uns schon seit geraumer Zeit erwartete Korrekturverschärfung ein, in deren Verlauf der MSCI WORLD (Euro)-Index kräftig um - 2,9 % nachgab.Auch wenn die Aktienbörsen am gestrigen Montag sehr freundlich tendierten, bleiben wir auch weiterhin bei unserer zuletzt geäußerten Überzeugung, dass in Abhängigkeit vom Ausmaß weiterer Heraufstufungen der Unternehmensgewinnschätzungen durch die Analysten dem MSCI World (Euro)-Index kurzfristig dennoch eine Korrekturfortsetzung um ca. - 5 % bis schlechtesten Falls - 12 % bevorstehen dürfte.Wir begründen dies sowohl mit dem nachstehenden Chartbild, was eine massive, unseres Erachtens kaum auf einen Schlag überwindbare Widerstandslinienbildung, resultierend aus den Top-Verbindungen vom März 2015 sowie wie vom Februar 2020 verdeutlicht, wie auch der gleichzeitig hiermit einhergehenden, derzeit historisch äußerst hohen Bewertung des MSCI World (Euro)-Indexes mit einem KGV (2021e) von 20,3, dem damit höchsten Stand seit 19 Jahren.

