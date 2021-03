DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Lockerung der Corona-Maßnahmen:

"Auch die Tests sind bis auf Weiteres kein Allheilmittel. Nicht nur, weil es an einer konsistenten Strategie dazu fehlt. Vor allem ist schwer kalkulierbar, inwieweit die Bürger die Tests auch annehmen. Öffnungen gab es bereits bei Schulen und Kitas. Doch noch wissen wir nicht wirklich, ob und wie sehr das die Infektionen beflügelt. Solange die Situation so unkalkulierbar ist, sind wir gut beraten, weiter so viel wie möglich zu Hause zu bleiben - vor allem, damit die Schulen nicht bald wieder schließen müssen. Auch der Wirtschaft ist nicht gedient, wenn Betriebe zwar in Kürze öffnen dürfen - um dann Ende April wieder dichtgemacht zu werden."/yyzz/DP/stw