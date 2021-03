TAGESVORSCHAU: Termine am 03. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 03. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Bucher, Jahreszahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Jahreszahlen

07:00 CHE: Georg Fischer, Jahreszahlen

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 GBR: Dialog Semiconductor, Jahreszahlen

08:00 GBR: Prudential plc, Jahreszahlen

08:30 FRA: Stellantis, Jahreszahlen (Call 15.30 h)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 15:00 USA: ExxonMobil, Investor Day

17:45 FRA: Vivendi, Jahreszahlen

22:10 DEU: Deutsche Börse - Dax, MDax, SDax - Überprüfung der Zusammensetzung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA/ VDA / VdIK, Pkw-Neuzulassungen 02/21

AUT: Andritz AG, Jahreszahlen

DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 02/21 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/21

07:00 RUS: PMI Dienste 02/21

08:00 DEU: Außenhandel: Exporte in die Volksrepublik China und die Vereinigten Staaten, Jahr 2020 08:30 CHE: Verbraucherpreise 02/21

09:15 FRA: PMI Dienste 02/21

09:45 ITA: PMI Dienste 02/21

09:50 FRA: PMI Dienste 02/21 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 02/21 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Dienste 02/21 (endgültig)

10:00 ITA: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 02/21 (endgültig)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen 3 Mrd EUR 14:15 USA: ADP Beschäftigung 02/21

15:45 USA: PMI Dienste 02/21 (endgültig)

16:00 USA: ISM Service 02/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk EU-Mechanismus zum CO2-Grenzausgleich. Der Berichterstatter zum CO2-Grenzausgleichssystem, Yannick Jadot, informiert über die Pläne der EU, einen CO2-Preis auf Importe aus weniger klimafreundlichen Staaten zu erheben. 10:00 DEU: Online-Pressekonferenz "Smarte Mobilität in Zeiten von Corona" mit Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder 10:30 DEU: Online-Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft "Welche Ladeinfrastruktur brauchen wir für die Elektromobilität von morgen?" 10:30 DEU: Online-Pk Reiseverband DRV und Geschäftsreiseverband VDR zum Urlaubs- und Geschäftsreisemarkt 2020 und ersten Trends für 2021 11:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Bilanz-Pk (online) mit Präsident Jens Weidmann 11:00 DEU: Bundesverwaltungsgericht, Jahres-Pk (online) für das Jahr 2021 11:30 DEU: Online-Pk mit Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) zur Vorstellung der Ergebnisse des D21-Digital-Index 2020/2021 12:00 EUR: EU-Kommission zur möglichen Wirtschafts- und Finanzpolitik nach der Corona-Krise + ca 12:00 Pk Dombrovskis, Gentiloni

12:00 DEU: Bankenverband BdB Online-Pk: Konjunkturausblick der privaten Banken mit Deutsche-Bank-Volkswirt Stefan Schneider und Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) 13:30 GBR: Der britische Schatzkanzler Rishi Sunak legt den Haushaltsplan vor 14:00 DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - Video-Konferenz von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder Bund und Länder wollen darüber beraten, unter welchen Umständen die aktuellen Corona-Beschränkungen in Deutschland gelockert werden können. Auch die Einführung kostenloser Corona-Schnelltests ist Thema der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin und weiteren Vertretern der Bundesregierung. Gemeinsame Pk Merkel, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Anschluss °

