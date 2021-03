DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. März

=== *** 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Jahresergebnis, Venlo 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 4Q, Kirchheim/Teck *** 08:30 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis, Amsterdam *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-0,5% gg Vj 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:30 GB/Prudential plc, Jahresergebnis, London *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 44,9 zuvor: 44,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 43,6 1. Veröff.: 43,6 zuvor: 47,3 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,9 1. Veröff.: 45,9 zuvor: 46,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,7 1. Veröff.: 44,7 zuvor: 45,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 48,1 1. Veröff.: 48,1 zuvor: 47,8 10:00 IT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,7 1. Veröff.: 49,7 zuvor: 39,5 10:30 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), PG mit BDEW-Chefin Andreae zum Thema: "Welche Ladeinfrastruktur brauchen wir für die Elektromobilität von morgen?", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, virtuelle PK zum Geschäftsbericht 2020 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar Eurozone PROGNOSE: +1,0% gg Vm/-0,1% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/-1,1% gg Vj 11:00 DE/Bundesverband Deutsche Startups, Vorstellung Fintech- Startup-Monitor, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 15-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 12:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Online-Veranstaltung zum Thema "Konjunkturausblick der privaten Banken: Wie stark wird die Erholung nach der Pandemie?" 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 GB/Schatzkanzler Sunak, Vorstellung des Haushaltsentwurfs, London *** 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit den Länder- Ministerpräsidenten zur Corona-Lage; anschließend PK 14:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei der gemeinsamen Jahreskonferenz von Bundesbank, EZB und Federal Reserve Bank of Chicago zu zentralen Gegenparteien *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +225.000 Stellen zuvor: +174.000 Stellen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,9 1. Veröff.: 58,9 zuvor: 58,3 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 58,7 Punkte zuvor: 58,7 Punkte *** 16:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei einem Webinar der Berenberg Bank *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 FR/Vivendi SA, Jahresergebnis, Paris 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Chicago-Fed-Präsident Evans (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der CFA Society Chicago 20:00 US/Fed, Beige Book 20:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei einer Online- Konferenz der Federal Reserve Bank of Cleveland *** 22:10 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Februar ===

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.