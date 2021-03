DGAP-News: Pure Extracts Technologies Corp. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Pure Extracts bestellt über 30.000 Vape-Patronen in Vorbereitung auf den Einzelhandelsvertrieb



Vancouver, British Columbia, 3. März 2021. - Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) (OTC: PRXTF) (XFRA: A2QJAJ) ("Pure Extracts" oder das "Unternehmen"), ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen mit Schwerpunkt auf Cannabis, Hanf, funktionelle Pilze sowie den sich schnell entwickelnden psychedelischen Sektor gibt bekannt, dass die zu 100 % unternehmenseigene Tochtergesellschaft Pure Extracts Manufacturing Corp. mehr als 30.000 Vape-Patronen und Vape-Pens für den kanadischen Markt bestellt hat. Diese Vape-Produkte werden von einem globalen Hersteller produziert und entsprechen den höchsten nordamerikanischen Standards. Sie werden voraussichtlich in der ersten Aprilwoche im Werk des Unternehmens in British Columbia eintreffen. Diese Produkte wurden speziell aufgrund der Qualität ihrer Komponenten, ihrer Passform und Verarbeitung sowie ihrer Leistungsmerkmale in Kombination mit den Ölkonzentraten der Pure Extracts ausgewählt. Dieser Zeitpunkt fällt mit Pure Extracts Anlaufphase der kürzlich bekannt gegebenen Vertriebsvereinbarung für den Einzelhandel und der Einreichung von über 20 Produktkennungen für Bestandsführungseinheiten (SKU, Stock Keeping Units) bei Health Canada zur Genehmigung zusammen. Die Patronen werden mit einer Auswahl einiger der über 30 geschützten Vollspektrum-Ölformulierungen (FSO) des Unternehmens gefüllt. Die Nachfrage nach diesen Arten von Konzentraten ist in den vier Provinzen (British Columbia, Alberta, Saskatchewan und Ontario) stark, die das Unternehmen für die Markteinführung im Einzelhandel anstrebt, und die Umsatzschätzungen für diese Lieferung liegen bei ca. 650.000 Dollar. Ben Nikolaevsky, CEO der Pure Extracts, erklärte: "Wir freuen uns darauf, unser Inventar Vape Pens aufzubauen, um die Markteinführung im Einzelhandel über etablierte Vertriebskanäle in den Provinzen vorzubereiten. Gleichzeitig planen wir die Einführung unserer essbaren CBD- und THC-Gummiprodukte der Marke Pure Chews. Wir haben alle Komponenten, von den Ölextrakten über die Aromastoffe bis hin zu unseren firmeneigenen Verpackungen, kontinuierlich angehäuft." Über Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) (OTC: PRXTF) (XFRA: A2QJAJ)



Pure Extracts verfügt über eine brandneue, hochmoderne Verarbeitungsanlage, die sich nur 20 Minuten nördlich des weltberühmten Wintersportortes Whistler in British Columbia befindet. Die maßgeschneiderte Anlage wurde gemäß den GMP-Standards der Europäischen Union errichtet, um den Export von Produkten und Formulierungen, einschließlich der derzeit in Kanada eingeschränkten, in europäische Gerichtsbarkeiten zu exportieren, wo sie legal verfügbar sind. Am 25. September 2020 erhielt Pure Extracts von Health Canada die Standardverarbeitungslizenz gemäß dem Cannabis Act, und der Handel mit Aktien des Unternehmens begann am 5. November 2020 an der Canadian Securities Exchange (CSE).

Erfahren Sie mehr unter https://pureextractscorp.com/. Weitere Informationen erhalten Sie von der Empire Communications Group unter (604) 343-2724. IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS "Ben Nikolaevsky"

Ben Nikolaevsky

CEO und Director Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

