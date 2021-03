DIALOG SEMICONDUCTOR

Q4 2020 Umsatz liegt mit 439 Mio. US$ um 15 % über dem Vorjahr; Steigerung des bereinigten Betriebsergebnisses um 21 % gegenüber dem Vorjahr auf 110,5 Mio. US$.; Umsatz ohne lizensierte PMICs 39 % über dem Vorjahreswert Finanzielle Highlights des vierten Quartals 2020 Konzernumsatz einschließlich Akquisitionen mit 439 Mio. US$ um 8 % über dem Mittelwert des November-Zielkorridors und 15 % über dem Vergleichsquartal 2019. Positive Entwicklung im gesamten Produktportfolio mit einem Umsatzwachstum ...

