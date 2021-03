Der XAU/USD bewegt sich auf dem 1-Stunden-Chart in einem symmetrischen Dreieck - Der RSI zeigt innerhalb der bärischen Zone nach Süden, was weitere Verluste erlaubt - Der Abwärtstrend ist inmitten einer Reihe gesunder Widerstände attraktiver - Der Goldpreis (XAU/USD) ist in den roten Bereich zurückgekehrt, da der US-Dollar nach der Abwärtskorrektur ...

