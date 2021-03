Vor einem Jahr hat das Coronavirus die Aktienmärkte in einem noch nie da gewesenen Ausmaß durcheinandergewirbelt. Der Benchmark S&P 500 verlor in weniger als fünf Wochen 34 %. Dann begann eine 11-monatige Mega-Rallye. Im Jahr 2021 waren es die Kleinanleger, die den Aktienmarkt kaperten. Kurzfristig orientierte Trader auf Reddit sowie eine Armee von Robinhood-Kleinanlegern haben sich auf Dutzende von stark geshorteten Unternehmen oder Penny Stocks gestürzt. So wurden deren Aktienkurse in die Höhe ...

