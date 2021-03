Zürich (awp) - Bei der Immofonds Asset Management kommt es zu einem Abgang aus dem Verwaltungsrat. Lukas Camenzind tritt per sofort zurück, wie die börsenkotierte Fondsgesellschaft am Mittwoch mitteilte. Camenzind war erst an der letzten Generalversammlung im November 2020 ins Gremium gewählt worden. Gründe für den raschen ...

