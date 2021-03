Eines der schlimmsten Dinge, die einem Einsteiger an der Börse passieren kann, ist wohl andauernd den gleichen Fehler beim Trading zu begehen. Auf der anderen Seite brauchen Sie - gerade weil Sie ein erfolgreicher Trader werden wollen - ein starkes und gesundes Selbstbewusstsein. Dieses sollten Sie natürlich nicht nur beim Online Trading haben, weshalb Sie die folgende Technik in all den anderen Lebensbereichen ebenfalls hervorragend anwenden können. Ich möchte Ihnen heute zwei ganz einfache, dafür ...

