FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Cancom-Aktien ziehen am Mittwoch vorbörslich wegen eines attraktiven Großauftrags an. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten sie verglichen mit ihrem Xetra-Schlusskurs um 2,5 Prozent auf gut 56 Euro. Dies wurde am Markt direkt damit in Zusammenhang gebracht, dass sich der IT-Dienstleister mit Partnern einen Rahmenvertrag für ein EU-Großprojekt gesichert hat.

Cancom teilte mit, der Gesamtwert des Projekts der EU-Institution Eu-LISA betrage maximal rund 440 Millionen Euro, davon entfielen 110 bis 120 Millionen Euro auf den IT-Dienstleister. Der Vertrag, wonach das Unternehmen Server-, Speicher und Netzwerk-Komponenten sowie Hardware-Ausrüstung bereitstellt, soll maximal sechs Jahre laufen.

Eu-LISA ist den Angaben zufolge die EU-Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen./tih/zb