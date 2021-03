Die Wiener Börse wird am Mittwoch knapp vor Handelsbeginn etwas fester erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX indizierte am Mittwoch in der Früh einen Aufschlag von 0,5 Prozent für den ATX. Auch anderen Börsen in Europa werden leichte Gewinne in dieser Größenordnung erwartet. Gute Börsenvorgaben kamen aus Asien. Zudem dürften sich die jüngsten Inflationsängste dank eines leichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...