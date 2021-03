In einem Interview mit der Financial Times (FT) äußerte sich der australische Finanzminister Josh Frydenberg am Mittwoch zu einer Reihe von Themen, darunter die Auswirkungen des globalen Stimulus, Beschäftigung, Geldpolitik und die Beziehungen zwischen Australien und China. Wichtige Zitate "Die beispiellosen globalen Stimulierungsbemühungen während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...