Die amerikanische Einzelhandelskette Ross Stores Inc. (ISIN: US7782961038, NYSE: ROST) schüttet eine Quartalsdividende von 28,5 US-Cents je Anteilsschein aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 31. März 2021 (Record date: 16. März 2021). Damit nimmt der Konzern die Dividendenzahlung wieder auf, nachdem diese im Frühjahr 2020 aufgrund der Covid-19 Pandemie ausgesetzt wurde. Zuvor wurden im März 2021 ...

