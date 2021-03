Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh kaum gegen den US-Dollar bewegt. Gegen 9 Uhr hielt der Euro bei 1,2082 Dollar. Am Vorabend hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,2087 Dollar notiert.Für Bewegung könnten die im Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten sorgen. In der Eurozone werden die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleister bekanntgegeben. Die auf einer Unternehmensumfrage basierenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...