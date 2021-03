Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis gegen 9.30 Uhr um 0,66 Prozent auf 3.106,31 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. So erreichte der deutsche DAX ein neues Rekordhoch. Stark gesucht waren im Frühhandel Schoeller-Bleckmann (plus 2,38 Prozent) und voestalpine (plus 2,29 Prozent). Andritz legten nach Meldung von Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...