Erfurt (ots) - Jess und Ben haben einige Highlights im März auf Lager: Erfolgsmusiker Mark Forster trifft Jess zum Musik-Battle, Influencerin Louisa Dellert gibt Tipps zum Thema Nachhaltigkeit, YouTuber HeyMoritz stellt Ben vor eine ganz besondere Herausforderung und Rapper Siga will das Musik-Erlebnis von Gehörlosen verbessern. "KiKA LIVE" (KiKA) ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA und auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.Song-Battle mit Mark Forster am Samstag, 6. März um 20:00 UhrMark Forster landet einen Hit nach dem anderen in den deutschen Charts. Er ist nicht nur ein hochtalentierter Sänger, sondern kennt als Musikexperte nahezu jeden erfolgreichen Song. Jess fordert den Popstar zum Song-Battle heraus, erfährt mehr über seine neuen Projekte und über den Song, den er zum 50. Geburtstag der "Sendung mit der Maus" (WDR) produziert hat.Nachhaltigkeit mit Louisa Dellert am Montag, 8. März um 20:00 UhrInfluencerin Louisa Dellert begeistert ihre Follower*innen im Netz für mehr Nachhaltigkeit, mit Tipps rund um Müllvermeidung, Upcycling und Umweltbewusstsein. Jess erfährt im Interview, wie man im Alltag schon beim Zähneputzen oder Einkaufen umweltbewusster leben kann.Ben trifft HeyMoritz am Dienstag, 9. März um 20:00 UhrAuf seinem YouTube-Kanal HeyMoritz erzählt Moritz in seinen Videos aus seinem Leben. Darin stellt er sich Challenges und spielt seiner Familie und Freund*innen gerne mal einen Streich. "KiKA LIVE"-Moderator Ben muss sich bei seinem Besuch einer besonderen Herausforderung stellen.Siga - Rap mit Gebärde am Mittwoch, 10. März um 20:00 Uhr (Wdh.)Rapper Siga will mit seiner Musik zu guten Taten anregen und selbst Vorbild sein. Seine Mission: das Musik-Erlebnis von gehörlosen Menschen verbessern. Unterstützt wird er dabei von Gebärden-Dolmetscherin Vanessa. Ben findet heraus, wie Rap mit Gebärdensprache funktioniert und besucht die beiden bei einem Musikvideo-Dreh.Schauspiel-Challenge mit Helena Zengel am Mittwoch, 17. März um 20:00 UhrSchauspielerin Helena Zengel aus Berlin stand schon mit Hollywood-Star Tom Hanks vor der Kamera. Für ihre Rolle in "Systemsprenger" wurde sie sogar mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Ben trifft die Zwölfjährige in Berlin und überrascht sie mit einer ganz besonderen Schauspiel-Challenge. Außerdem spricht er mit ihr über ihren plötzlichen Erfolg."KiKA LIVE", das Format für Preteens, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr. Alle Folgen können jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Inhalte aller Einzelsendungen stehen unter kommunikation.kika.de bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4853324