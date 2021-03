DJ Markit: Deutsche Dienstleister setzen Talfahrt im Februar fort

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Corona-Schutzmaßnahmen haben im Februar dazu geführt, dass die deutschen Dienstleister den fünften Monat in Folge Rückgänge verzeichneten und in der Schrumpfungszone verharrten. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich sank auf 45,7 Punkte von 46,7 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Rückgang auf 45,9 Punkte berichtet worden.

Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen. Der Sammelindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg indessen auf 51,1 Zähler von 50,8 im Vormonat.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2021 04:01 ET (09:01 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.