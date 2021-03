LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im Februar deutlich aufgehellt. Der vom Forschungsunternehmen IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg zum Vormonat um 8,4 Punkte auf 49,6 Zähler, wie Markit am Mittwoch in London mitteilte. Die Stimmung der Dienstleister hellte sich besonders stark um zehn Punkte auf 49,5 Zähler auf. Die Industriestimmung stieg nach Zahlen vom Montag um einen Punkt auf 55,1 Zähler.

Die Schere zwischen der Industrie und den Dienstleistern habe sich sichtbar geschlossen, kommentierte Markit. Der Servicesektor ist durch die Corona-Beschränkungen wesentlich stärker betroffen als die Industrie. Der jüngste Lockdown habe zumindest in Teilen der Wirtschaft offenbar nur begrenzte Auswirkungen gehabt, sagte Markit-Direktor Tim Moore./bgf/jsl/mis