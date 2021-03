DJ Zachry Construction vertraut beim Schwergerät-Tracking auf ORBCOMM

Flottenauslastung optimieren, vorausschauende Wartung verbessern und Sicherheit erhöhen Um ihre gemischte Flotte von Baumaschinen und -geräten lückenlos orten, verfolgen und überwachen zu können, setzt die Zachry Construction Corporation (San Antonio, TX/USA) in Zukunft die Telematiklösung von ORBCOMM ein. Mit der branchenführenden Hardware und der Analyseplattform FleetEdge gewährleistet das auf schlüsselfertige Hoch- und Tiefbauprojekte spezialisierte Unternehmen künftig via drahtloser Kommunikation ein optimales Asset Management über verschiedene Gerätetypen hinweg. Zachry nutzt ORBCOMMs Telematiklösung bei der Verwaltung seiner heterogenen Flotte aus Planierraupen, Baggern, Gabelstaplern, Teleskopladern und Straßenfertigern, um die Transparenz der Betriebsabläufe zu erhöhen und Geschäftsplanungen fundierter zu erstellen. Mit der erweiterten FleetEdge-Plattform von ORBCOMM kann Zachry seinen Fuhrpark nicht nur in Echtzeit verfolgen, sondern auch Geofences einrichten. Damit werden Warnmeldungen versendet, wenn Maschinen auf der Baustelle eintreffen oder sie verlassen. Das optimiert die Auslastung und verhindert unbefugte Nutzung. Durch die genaue Nachverfolgung von Betriebsstunden, Leerlaufquoten und Servicewarnungen ist sichergestellt, dass die Maschinen vor Ort effizient arbeiten und Wartungsintervalle festgelegt sind. Dadurch werden kostspielige Ausfälle vermieden, ungeplante Ausfallzeiten reduziert sowie die Lebensdauer und die Leistung der Maschinen erhöht. Zachry nutzt diese Betriebsmetriken ebenso, um die Auftragskalkulation und die Nachvollziehbarkeit des Maschineneinsatzes zu verbessern. Darüber hinaus ist ORBCOMMs agile Plattform in das ERP-System von Zachry integriert, um interne Prozesse zu beschleunigen, die sich auf die Abrechnung, Projektkalkulation und vorbeugende Wartungspläne konzentrieren. âEURzORBCOMM ist seit langem führend in der Telematik für schwere Baumaschinen. Wir freuen uns, dass sich ein Branchenführer wie Zachry Construction für uns entschieden hat, um seinen digitalen Fußabdruck in seiner Flotte zu vergrößern', so Christian Allred, Senior Vice President und General Manager of Global Sales bei ORBCOMM. âEURzMit unserer Lösung erhält Zachry die benötigten Informationen von allen Marken und Modellen. Gleichzeitig verbessern sie damit die Geschäftsprozesse, reduzieren Kosten und schaffen sich einen einzigartigen Vorteil in diesem wettbewerbsintensiven Markt.' Zachry beabsichtigt, die Installation bis zum Ende des ersten Quartals 2021 abzuschließen. Im Rahmen seiner Bemühungen um eine Ausweitung des Einsatzes untersucht das Unternehmen auch weitere IoT-Angebote von ORBCOMM. Weitere Informationen: ORBCOMM Inc., Sue Rutherford Ontario, CANADA Tel.: +1 613.254.5269 rutherford.sue@orbcomm.com www.orbcomm.com Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH, Uwe Taeger Magirusstraße 33, D-89077 Ulm Tel.: +49 731 96 287-31 ut@press-n-relations.de www.press-n-relations.de ORBCOMM Inc. Als weltweit führendes Unternehmen und Innovator im Bereich des industriellen Internet der Dinge bietet ORBCOMM (Nasdaq: ORBC) praxiserprobte Lösungen, die Unternehmen mit ihren Assets verbinden, um Transparenz und betriebliche Effizienz zu steigern. Die breite Lösungspalette zur Anlagenüberwachung und -steuerung umfasst lückenlose Satelliten- und Mobilfunkverbindungen, einzigartige Hardware und leistungsstarke Anwendungen, die alle durch einen umfassenden Kundensupport von der Installation über die Bereitstellung bis hin zum Kundendienst unterstützt werden. Zum vielfältigen Kundenstamm von ORBCOMM gehören führende OEM, Lösungsanbieter und Vertriebspartner aus den Bereichen Transport, Lieferkette, Lagerhaltung und Inventar, Schwerlastgeräte, Seefahrt, natürliche Ressourcen und Behörden. Weitere Informationen finden Sie unter www.orbcomm.com. Dies ist eine Pressemitteilung der ORBCOMM Inc., die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

