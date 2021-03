DJ Energiewirtschaft hält eine Million Ladepunkte für unnötig

BERLIN (Dow Jones)--Die Energiewirtschaft stellt das Ziel der Politik infrage, bis 2030 eine Million öffentliche Ladepunkte für Elektroautos zu errichten. Es handle sich hierbei um "ein Szenario, das von mittlerweile überholten Voraussetzungen ausgeht", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, in Berlin anlässlich der Vorstellung eines 10-Punkte-Plans an die Bundesregierung. "Auch das Bild 'Laden ist das neue Tanken' ist nicht das richtige Bild. Wir reden über ein ganz anderes System, man tankt nebenbei, beim Arbeiten, beim Einkaufen, dem Besuch im Fitnessstudio."

Beim Autogipfel 2019 hatte die Bundesregierung auf Druck der Autoindustrie das Millionen-Ziel ausgegeben, um bis 2030 bis zu zehn Millionen E-Autos auf die Straßen zu bekommen. Die Nationale Plattform zur Zukunft der Mobilität unterstellt in ihren Ausbau-Szenarien aber nur dann einen Bedarf von 950.000 Ladepunkten, wenn lediglich 10 Prozent davon Schnellladesäulen sind und wenn 40 Prozent der Ladevorgänge in der Öffentlichkeit stattfinden. In drei optimistischeren Szenarien gehen die Experten dagegen von sinkenden Bedarfen von 470.000 oder 360.000 aus. Sofern der Anteil an Schnellladesäulen auf ein Drittel steigt und der Zapfanteil im öffentlichen Raum auf 15 Prozent sinkt, wären sogar nur gar 180.000 Ladepunkte nötig.

Laut BDEW muss vor allem der Ausbau der Lademöglichkeiten am Arbeitsplatz und zu Hause in den Blick genommen werden. Allein an diesen beiden Orten fänden neun von zehn Ladevorgängen statt. In seinem 10-Punkte-Plan fordert der Verband daher weitere Erleichterungen bei Gebäuden. Sowohl mit Blick auf Neubauten bei den Ein- und Zweifamilienhäusern, als auch bei den zu renovierenden Bestandsgebäuden seien "ambitioniertere Grenzwerte sinnvoll", heißt es darin. Hürden gebe es auch bei mehr Ladevorgängen bei Unternehmen: Diese entstehen durch die komplizierte Eigenstromabgrenzung bei Dienstwägen, die beim Arbeitnehmer mit Solaranlage zu Hause nötig seien.

Generell forderte der Verband in Städten mehr Flächen, schnellere Genehmigungsverfahren und eine klarere Wettbewerbsperspektive beim Programm der Bundesregierung, 1.000 Schnellladestandorte auszuschreiben.

Aktuell sind 39.538 öffentliche Ladepunkte im Ladesäulenregister des BDEW gemeldet, jede siebte davon ein Schnelllader. Damit seien innerhalb von drei Monaten rund 3.800 neue Ladepunkte hinzugekommen, ein Zuwachs um guten 10 Prozent.

