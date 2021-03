Der Fleischwarenhersteller R?&?J tauschte sein bestehendes Preisauszeichnungssystem gegen ein deutlich effizienteres Produkt aus. Mit dem WPL-S von Minebea Intec konnte das Unternehmen seine Produktivität steigern und den Reinigungsaufwand in der Fabrik verringern. Preisauszeichnungssysteme spielen in der Fleischproduktion eine wichtige Rolle. Als die Verantwortlichen von R & J Yorkshire's Finest Farmers and Butchers das System WPL-S von Minebea Intec in Verbindung mit der Software von Phoenix kennenlernten, fiel der Zuschlag für diese Lösung laut Ryan Atkinson, Managing Director von R & J, nicht ...

