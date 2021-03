Zürich (www.fondscheck.de) - Das Thema Nachhaltigkeit hat in der Finanzwelt Fahrt aufgenommen, so Swisscanto Invest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Seit über zwei Jahrzehnten gehören nachhaltige Fonds zwar zum Vertriebsreservoir, aber erst im Jahr 2007 und den Folgejahren wuchs das Interesse am Thema stetig. "Und 2020 ging ins Geschichtsbuch ein als Durchbruchsjahr bezüglich nachhaltiger Investitionsmöglichkeiten. Ob Green Bonds oder Aktien aus den Segmenten erneuerbarer Energien - das Interesse bezüglich nachhaltiger Investments schnellte nach oben. Die Pandemie drängte Nachhaltigkeit zuerst in den Hintergrund. Aber im zweiten Halbjahr entfaltete sich dann die Erkenntnis, dass es ohne nachhaltige Faktoren auch im Finanzmarkt nicht geht", so Jan Sobotta, Leiter Vertrieb Ausland bei Swisscanto Invest in Frankfurt. ...

