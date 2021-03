Das chinesisch-schottische Herstellerbündnis BYD-ADL hat einen Auftrag über 22 Elektrobusse vom schottischen Transportunternehmen First Bus erhalten. Der chinesische E-Fahrzeugbauer BYD allein verzeichnet zudem eine weitere Bestellung aus Japan und meldet die Auslieferung zweier Müllautos in die USA. Zunächst nach Schottland: First Bus will die 22 bei BYD-ADL georderten Elektro-Solobusse des Typs ...

