Jenseits vom Mainstream trifft sich das Who-is-Who, um in das nächste grosse Venture zu investieren. Das Investmentvehikel heisst Atlas Crest Investment Corp. und der Sponsor der SPAC (Special Purpose Acquisition Company) ist niemand Geringeres als Moelis & Company.Der legendäre Ken Moelis gründete die unabhängige Investmentbank im Jahr 2007. Unabhängig ist in diesem Fall wichtig, denn Moelis ist an keine klassische Bank angebunden, sondern ist ausschliesslich im Investmentbanking tätig. Das ist ein wichtiger Unterschied im Vergleich zu den anderen grossen Playern in der Branche, denn die Bilanz von Moelis ist nicht gehebelt, wie die einer klassischen Bank. Man arbeitet vornehmlich mit Eigenkapital und nicht mit Fremdkapital wie die Konkurrenz. Dadurch kann die Gesellschaft immer dann in Ruhe und mit viel Gelassenheit die besten Deals machen, wenn es in der Wirtschaft brennt und die klassischen Banken gezwungen sind, ihre Aktivitäten und ihr Risiko im Investmentbanking herunterzufahren. Das ist im Übrigen auch eine wichtige Komponente des Erfolges von Warren Buffett.

