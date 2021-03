Frankfurt (awp/awp/sda/reu) - Die in Turbulenzen geratene Greensill Bank aus Bremen will ihre Kunden beruhigen. "Die Spareinlagen der Kunden sind durch den Einlagensicherungsfonds der deutschen Privatbanken geschützt", sagte ein Greensill-Sprecher am Mittwoch.Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden beliefen sich Ende 2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...