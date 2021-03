Der Platinpreis befindet sich bereits seit mehreren Monaten in einer Aufwärtsbewegung. Aus Sicht der Charttechnik wird diese an der Unterseite immer wieder durch die 35-Tage Linie (violett im Chart) gestützt. Hier fanden bis dato 4 Korrekturphasen ein Ende (blaue Kreise) und das Edelmetall konnte in der Folge neuerliche Zugewinne verzeichnen. Am gestrigen Börsentag notierte Platin bei 1171,71 US Dollar und damit wieder an der Unterstützung. Wir legen uns deshalb jetzt erneut eine Longposition ins ...

