Mit der Aktie von Intel geht es in Zeiten knapper Halbleiter kräftig nach oben und die Sorgen der Anleger aufgrund der Fertigungsprobleme verblassen. Am Dienstag fiel der Chip-Riese jedoch wieder mit Negativ-Schlagzeilen auf. Das ist passiert:Intel wurde in einem Patentstreit zur Zahlung von knapp 2,2 Milliarden Dollar verurteilt. In dem Verfahren vor einem Texanischen Gericht ging es um zwei Patente für Technologien aus der Halbleiterproduktion, wurden. Für eines wurden der Firma VLSI 1,5 Milliarden ...

