Fügt Zynga ein talentiertes Entwicklungsteam mit umfassender plattformübergreifender Erfahrung hinzu

Bringt die proprietären plattformübergreifenden Entwicklungstools und -technologien von Echtra Games

Stärkt die Entwicklungskapazitäten von Zynga für zukünftige plattformübergreifende Projekte

Das Team von Echtra Games wird in Zusammenarbeit mit Zyngas NaturalMotion-Studio ein neues, noch nicht angekündigtes Rollenspiel (RPG) für plattformübergreifendes Spielen entwickeln

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung, gab heute bekannt, dass es Echtra Games erworben hat, ein plattformübergreifendes Spielestudio, das sich aus einem Entwicklungsteam zusammensetzt, dessen Kernmitglieder zuvor die Welt der Action-Rollenspiele durch ihre Arbeit an genre-definierenden Titeln wie Diablo, Diablo II, the Torchlight-Franchise und anderen geprägt haben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210303005016/de/

Zynga Acquires Echtra Games Team Led by Developers of Diablo and Torchlight Franchises (Photo: Business Wire)

Das Team von Echtra Games stärkt die plattformübergreifende Spielzukunft von Zynga, indem es talentierte Entwickler mit umfassender plattformübergreifender Spielerfahrung sowie proprietären plattformübergreifenden Entwicklungstools und -technologien hinzufügt, die auf der Unreal Engine basieren. Insbesondere wird das Echtra Games-Team in Zusammenarbeit mit Zyngas NaturalMotion-Studio ein neues, noch nicht angekündigtes Rollenspiel für plattformübergreifendes Spielen entwickeln.

"Max und sein Team von Echtra Games sind für einige der legendärsten Spieleigenschaften verantwortlich, die jemals erstellt wurden, und sie sind Experten für das Action-RPG-Genre und die plattformübergreifende Entwicklung. Ich freue mich sehr, das Echtra Games-Team in der Zynga-Familie begrüßen zu dürfen", sagte Frank Gibeau, Chief Executive Officer von Zynga. "Diese Übernahme wird dazu beitragen, unsere legendären Lizenzen und Marken von Mobilgeräten auf PCs und Konsolen auszubauen und gleichzeitig dazu beizutragen, den insgesamt adressierbaren Markt von Zynga weiter auszubauen."

"Echtra Games freut sich sehr, Mitglied der Zynga-Familie zu werden", sagte Max Schaefer, Chief Executive Officer von Echtra Games. "Wir teilen die Vision von Zynga, dass plattformübergreifendes Spielen ein wesentlicher Bestandteil der Zukunft von Rollenspielen und interaktiver Unterhaltung ist, und sind bestrebt, unsere umfangreichen Erfahrungen und Talente in diese Bemühungen einzubringen."

Echtra Games wurde 2016 gegründet und wird von einer erfahrenen Gruppe von Branchenveteranen geleitet. Max Schaefer und sein Führungsteam waren Mitbegründer von Unternehmen wie Blizzard North, Flagship Studios und Runic Games und verfügen über umfangreiche Entwicklungserfahrung bei Titeln wie Diablo, Diablo II, dem Torchlight-Franchise, Die Sims 4 und mehr. Die erfahrenen Mitarbeiter von Echtra Games haben mit Unternehmen wie Blizzard, Disney, Electronic Arts, Runic Games, Kabam und Undead Labs zusammengearbeitet. Das Entwicklungsteam von Echtra Games hat Live-Dienste für Mobilgeräte, PCs, Playstation 4, XBox One und den Nintendo Switch veröffentlicht und ausgeführt.

Anmerkung der Redaktion:

Schlüsselgrafiken und Assets können unter folgendem Link verwendet werden: https://www.dropbox.com/sh/zt2yw10epgmbol5/AAAER_7l74stge--9VocMcqPa?dl=0

Über Zynga Inc.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bis heute hat mehr als eine Milliarde Menschen Lizenztitel von Zynga gespielt, darunter CSR Racing, Empires Puzzles, Merge Dragons!, Merge Magic!, Toon Blast, Toy Blast, Words With Friends und Zynga Poker. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und Mobilgeräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Über Echtra Games Inc.

Echtra Games ist ein in San Francisco ansässiges Spielestudio, das sich aus erfahrenen Entwicklern zusammensetzt, die die Welt der Action-Rollenspiele mitgeprägt haben. Das Team wurde Anfang 2016 von Max Schaefer, Mitentwickler von Genre-definierenden Spiel-Franchises wie Torchlight und Diablo, gegründet. Ein langjähriger Traum, die Welt von Torchlight wiederzubeleben, inspirierte ihn, einige der besten Entwickler der Branche wieder zusammenzubringen und das allererste Projekt des Studios, Torchlight III, zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.echtragames.com.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf unsere Geschäftsziele und -chancen in Bezug auf plattformübergreifendes Spielen und die Erweiterung unseres insgesamt adressierbaren Marktes sowie auf zukünftige Spieleentwicklungsprojekte beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie "Aussicht", "prognostiziert", "geplant", "beabsichtigen", "wird", "davon ausgehen", "glauben", "Ziel", "erwarten" sowie Aussagen im Futur, die allgemein zukunftsgerichtet sind. Das Erreichen oder der Erfolg der Angelegenheiten, auf die sich solche vorausschauenden Aussagen beziehen, ist mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da sie auf den Informationen beruhen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen über diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sind oder werden ausführlicher in unseren öffentlichen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") beschrieben, von denen Kopien auf unserer Investor-Relations-Website unter http://investor.zynga.com oder auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov erhältlich sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210303005016/de/

Contacts:

Ansprechpartner Investoren:

Rebecca Lau

Investors@zynga.com

Ansprechpartner Medien:

Sarah Ross

Sarah@zynga.com