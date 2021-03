Vancouver, BC, 3. März 2021 - Newlox Gold Ventures Corp. ("Newlox" oder das "Unternehmen") (CSE: LUX | Frankfurt/Stuttgart: NGO) freut sich, bekannt zu geben, dass die lokalen kleingewerblichen Bergbaupartner mit der Wiederherstellung der Stollen (Tunnel) der Mine Boston zur Vorbereitung einer verbesserten Mineralienverarbeitung ohne den Einsatz von Quecksilber begonnen haben. Die Wiederherstellung soll eine höhere Fördermenge der Mine ermöglichen und damit die Inbetriebnahme des neuen Verarbeitungskreislaufs unterstützen, wobei auf den Einsatz von Quecksilber verzichtet wird, um die Umweltauswirkungen zu verringern und gleichzeitig die Effizienz zu steigern.

Abbildung 1. Ein Mitarbeiter des Unternehmens bei einem Vor-Ort-Besuch der instandgesetzten Minenzugänge.

Die Bergleute vor Ort haben im Goldgürtel Central in Costa Rica und im Gebiet der Mine Boston seit dem frühen 20. Jahrhundert kontinuierlich formelle und informelle Minen betrieben; der vorindustrielle Bergbau und die Goldschmiederei in dem Gebiet reichen sogar bis 400-500 n. Chr. (http://museosdelbancocentral.org/recursos/museo-desde-casa/publicaciones-en-linea/museo-del-oro-precolombino.pdf) zurück. Die Edelmetallproduktion und die Schmiederei spielen in der Kultur und der Tradition der lokalen Bevölkerung eine herausragende Rolle und werden auch heute noch sowohl aus wirtschaftlichen wie auch aus kulturellen Gründen betrieben. Erstmals seit der Einführung des Quecksilber-Amalgamverfahrens wird die kleingewerbliche Gold- und Silberproduktion nunmehr mit vollständigem Verzicht auf Quecksilber und der damit verbundenen Umweltbeeinträchtigung durchgeführt.

Zwecks Erweiterung des Newlox-Projektes zur Sanierung kleingewerblicher Tailings und zur Edelmetallgewinnung startet das Unternehmen nunmehr ein neues partnerschaftliches Bergbauprojekt in Kooperation mit lokalen Interessengruppen. Die lokalen Partner beuten weiterhin ihre Goldadern aus, während das Unternehmen Unterstützung in den Bereichen Beratung, technische Planung und Verarbeitung leistet, um eine effiziente Gold- und Silbergewinnung mit umweltfreundlichen Technologien zu erreichen. Sowohl das Unternehmen als auch die lokalen Interessengruppen wollen die Entwicklung dieses Projekts schnell vorantreiben, und sind davon überzeugt, dass es für alle Parteien wirtschaftliche, soziale und ökologische Vorteile mit sich bringen wird.

Das Management von Newlox hat die Mine Boston besucht, die seit Jahrzehnten kontinuierlich in Betrieb ist und derzeit instand gesetzt wird mit dem Ziel, der Verarbeitungsanlage Boston unverarbeitetes Rohmaterial zu liefern. Diese Verarbeitungsanlage verfügt über sämtliche Genehmigungen und befindet sich im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, wobei die Inbetriebnahme für das zweite Quartal dieses Jahres erwartet wird.

Bei voller Kapazität soll die Anlage Boston täglich 150 Tonnen Rohmaterial mit einem Gehalt von +/-15 Gramm Gold pro Tonne und einem bedeutenden Silberanteil verarbeiten. Der Nettoumsatz nach Abzug aller Produktionskosten wird im Verhältnis 50/50 zwischen den Bergleuten und Newlox aufgeteilt. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Projekt Boston kurzfristig in hohem Maße zum Wachstum von Newlox beitragen wird.

Stellungnahme von Ryan Jackson, dem President und CEO:

"Wir freuen uns sehr, dass unsere lokalen Partner ihre Minen in Vorbereitung der Inbetriebnahme der neuen Verarbeitungsanlage instand setzen und aufrüsten. Der Bergbau wie auch Edelmetalle sind ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft, der Kultur und der Geschichte der lokalen Bevölkerung in Mittelamerika. Wir fühlen uns geehrt, dass wir uns an der nachhaltigen Entwicklung der lokalen Wirtschaft beteiligen dürfen.

Obwohl der kleingewerbliche Bergbau in diesem Gebiet eine lange und traditionsreiche Geschichte hat, wirkten sich die traditionellen Methoden der Metallgewinnung nachteilig auf die Umwelt aus. Newlox wird den lokalen Bergleuten Zugang zu modernen Technologien der Metallverarbeitung bieten und sie dadurch unterstützen, ihre wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Bedingungen zu verbessern. Dies wird außerdem der Wachstumsstrategie unseres Unternehmens zugutekommen."

Über Newlox Gold

Newlox hat eine Nische in der Abbauindustrie identifiziert, in der ein Unternehmen für saubere Technologien innovative Verarbeitungstechniken anwenden kann, um nicht nur Edelmetalle zu gewinnen, sondern auch positive Veränderungen im Umwelt- und Sozialbereich in den Rechtsprechungen der angepeilten Betriebe herbeizuführen.

Zukunftsgerichtete Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Sicht des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Abschluss der derzeit laufenden Arbeitsprogramme und die Ergebnisse dieser Programme. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten und als Folge einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge oder Leistungen erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet und angegeben wurden. Zu den wesentlichen Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören das Risiko, dass die vom Unternehmen durchgeführten Arbeiten unbeabsichtigte Auswirkungen haben könnten, das Risiko von Verzögerungen bei der Fertigstellung der Arbeiten und das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, ausreichende Mittel aufzubringen, sowie höhere Gewalt. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sich die Erwartungen der zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen. Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Technischer Haftungsausschluss

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es seine Entscheidung zur Produktion nicht auf eine Durchführbarkeitsstudie über die Reserven stützt, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit des Projekts nachweist, und weist auch darauf hin, dass mit jeglicher Produktionsentscheidung eine erhöhte Unsicherheit und spezifische wirtschaftliche und technische Ausfallrisiken verbunden sind. Stewart A. Jackson, Ph.D., P.Geo., ein "qualifizierter Sachverständiger" im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung vorbereitet bzw. seine Vorbereitung beaufsichtigt und genehmigt.

Für das Board von Newlox Gold Ventures Corp.

Ansprechpartner bei Newlox

Ryan Jackson

Newlox Gold Ventures Corp., President

Website: www.newloxgold.com

http://www.newlox.tech

E-Mail: ryan@newloxgold.com

Telefon: +1 778 738 0546

