Mainz (ots) - Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet aus Bernkastel-Kues über die Stimmung im Hotel- und Gaststättengewerbe, am Donnerstag, 4. März 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Endlich wieder Urlaub machen, vielleicht sogar schon über Ostern? Das wünschen sich viele Menschen in Rheinland-Pfalz. Aber noch sind Hotels und Gaststätten in vielen Urlaubsorten wegen des Lockdowns geschlossen - auch in den Urlaubsregionen an der Mosel, am Rhein oder in der Pfalz. Die Erwartungen an Bund und Länder sind hoch. Wird es nach monatelanger Zwangspause eine Öffnungsperspektive für die Osterfeiertage geben? "Zur Sache Rheinland Pfalz!"-Reporterin Laura Czerny war im Land unterwegs und berichtet über Stimmung und die Reaktionen auf die aktuellen Beschlüsse von Kanzlerin und Ministerpräsident*innen, unter anderem aus Bernkastel-Kues an der Mosel.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Weiter im Lockdown? - Wie stehen die Kommunen zur Corona-Politik?- Dreyer gegen Baldauf im TV-Duell - Welche Bedeutung hat das Duell für die Landtagswahl?- Rheinland-Pfalz-Trend von Infratest - Stimmungstest vor der Wahl- Streit um Denkmalschutz in Kaiserslautern - Vorwürfe gegen Oberbürgermeister- Forschung zu Antikörper-Medikamenten - Hoffnung für Corona-Kranke?- Zur Sache-PIN: Wie sieht die neue Impfreihenfolge aus?- Die Spitzenkandidat*innen! Heute: Malu Dreyer (SPD)- "Und was macht ihr für uns?" Der Wahl-Themen-Check zum Thema Arbeit und Wirtschaft"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.