Berlin (ots/PRNewswire) - 2020 war für viele Menschen generell ein schwieriges Jahr. SmartRecruiters verstärkte - nach der Umstellung auf Telearbeit aufgrund der Pandemie - seinen Einsatz um ein Vielfaches, um Kunden, Arbeitnehmern und Unternehmen unter die Arme zu greifen. Im Rahmen der Telearbeit werden sich mehr Firmen bewusst, dass die Mitarbeiter ihre Trumpfkarte sind, und dass der Erfolg des Unternehmens vom Personal abhängig ist, das sie einstellen und binden. SmartRecruiters unterstützten Unternehmen dabei, die Arbeitswelt mit innovativen Hiring-Projekten umzukrempeln und mit TA-Teams (Talente-Akquisition), die mit kleineren Budgets und weniger Ressourcen zurechtkommen müssen. Dank gezielter Anstrengungen im Jahr 2020 verzeichnete SmartRecruiters ein weltweites Wachstum von 50% im Jahresvergleich. Es fügte weltweit 200 Firmenkunden zur SmartRecruit-Familie hinzu und feierte seine Anerkennung als führendes Unternehmen auf der Rangliste von IDC MarketScape (https://www.smartrecruiters.com/news/idc-marketscape-names-smartrecruiters-a-worldwide-leader-for-modern-talent-acquisition-suites/) in der Kategorie Moderne TA- Suites.Im frühen Stadium der Pandemie nutzten Unternehmen Gelegenheiten, ihre Mitarbeiter fortzubilden. SmartRecruiters reagierten auf diese Nachfrage durch das Teilen von Best Practices und Wissen auf der Website HiringSuccess.com, einschließlich der Hiring Success Master Class (https://hiringsuccess.com/masterclass/) (mit 6 500 Teilnehmern) und durch die weltweite Einführung von Kunden-Nutzergruppen sowie kostenlosen, zertifizierten Schulungen. Das Unternehmen führte außerdem zwei virtuelle Konferenzen in Europa ein, bei denen sich strategische Partner und TA-Führungskräfte über ihre Erfahrungen und Qualifikationen zu spezifischen Themen in den Bereichenc TA & Hiring Success austauschen können.Unternehmen nutzten den geringeren Personalbedarf außerdem zur Beschleunigung der digitalen Wende im Personalwesen. Weltweit operierende Unternehmen in zahlreichen Branchen, z. B. im Einzelhandel, in den öffentlichen Einrichtungen, im Gesundheitswesen, in der Fertigung und Technologie gingen Partnerschaften mit SmartRecruiters ein, um ihre Technologien und ihre Einstellungsprozesse auf eine neue Ebene zu heben. Der kontinuierlich auf erfolgreiches Personalwesen ausgerichtete Ansatz zur Unterstützung der Kunden führte zu einer Kundenbindung von 91% und optimierte die Talentakquise bei den Kunden während der Pandemie. In den jährlichen Kundenumfragen geben 9 von 10 Personalvermittler an, SmartRecruiters habe ihnen geholfen, trotz kleinerer Budgets und reduzierter Ressourcen im Jahr 2020 mehr Ergebnisse zu erzielen.Der weltweite Wechsel zur Telearbeit verstärkte angesichts der weit verstreuten Teams auch den Bedarf für kollaborative Tools bei der Talentakquise. SmartRecruiters investierten in R&D Zeit zur Entwicklung einer neuen Plattform für Fernanwerbung (https://www.smartrecruiters.com/news/smartrecruiters-launches-new-platform-for-remote-hiring/). Gleichzeitig ging das Unternehmen ganz online (https://www.smartrecruiters.com/news/smartrecruiters-goes-remote-forever/) und diente so als Modell in der Fern-Personalbeschaffung und in der Nutzung weltweiter Talente-Pools.Das Ergebnis dieser Entwicklung waren Produkteinführungen mit unzähligen kollaborativen Tools für TA-Teams, darunter das Internal Mobility Portal (https://www.smartrecruiters.com/news/smartrecruiters-turns-employees-into-candidates/) für die interne Anwerbung von Talenten, Remote Jobs (https://www.smartrecruiters.com/news/how-to-hire-the-worlds-fastest-growing-talent-pool/) ein Posting-Tool, Workflows (https://www.smartrecruiters.com/news/simplify-with-workflows/) und Tasks (https://www.smartrecruiters.com/news/smartrecruiters-launches-tasks/) zur effizienten Bewältigung des Anwerbeaufkommens SmartMessage Text Recruiting (https://www.smartrecruiters.com/news/smartrecruiters-launches-the-industrys-only-natively-built-texting-and-whatsapp-solution/) für mobile Kandidaten SmartPal Recruiting Chatbot (https://www.smartrecruiters.com/news/smartrecruiters-enters-rpa-market-with-acquisition-of-jobpal/) zur Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, SmartJobs (https://www.smartrecruiters.com/news/smartrecruiters-launches-job-advertising-as-a-service/), Anwerbung als Dienstleistung, Integration von Video-Bewerbungsgesprächen und vieles mehr. Das Unternehmen ist stolz darauf, das Ergebnis der jährlichen Kundenumfrage bekanntgeben zu dürfen. 9 von 10 Nutzern geben an, dass SmartRecruiters ihnen die Fern-Personalanwerbung im Jahr 2020 erleichtert hat. Nach der Bereitstellung von 150 Funktionalitäten und der Einstellung unserer neuen, freundlichen Produkmanagerin Frances Ibe (https://www.smartrecruiters.com/news/smartrecruiters-welcomes-new-vp-of-product/) freut sich das Unternehmen auf die nächste Etappe in der Produktinnovation und auf die nächsten Erfolge bei der Unterstützung der Kunden in der Personalbeschaffung.SmartRecruiters engagieren sich außerdem gegen Diskriminierung im Personalwesen und für die Förderung aller Dimensionen der Pluralität. Das Unternehmen stellte Rocki Howard (https://www.smartrecruiters.com/news/smartrecruiters-appoints-rocki-howard-as-chief-diversity-officer/) als Leiterin der Abteilung Diversität ein und unterstützt SmartRecruiters dabei, für Kunden und die gesamte Branche ein Modell der Veränderung zu werden. Als ersten Schritt in diesem Prozess, führte die Firma das Diversity Hiring Toolkit (https://hiringsuccess.com/diversity-and-inclusion/) ein; dieses soll Unternehmen dabei helfen, im Bereich Diversität echte Ergebnisse zu erzielen. Das Unternehmen arbeitet außerdem an der Veröffentlichung eines modernen Programms zur Förderung von Diversität, Gerechtigkeit, Inklusion, und Zugehörigkeit (DEIB-Programm).2020 war ein Meilenstein für SmartRecruiters. Es feierte sein zehnjähriges Bestehen und 10 Millionen geschaffene Arbeitsplätze (https://www.smartrecruiters.com/news/10-years-10-million-jobs-created/). Das Unternehmen trug zur Vernetzung von 24 Millionen Kandidaten mit 300 000 Jobs allein im Jahr 2020 bei. Dazu stellte SmartRecruiters seine moderne Talent Akquisition- TA-Suite um die Vernetzung von Arbeitssuchenden mit den passenden Jobs zu beschleunigen. Es begann mit Jobs for Lebanon (http://www.jobsforlebanon.com/), das nun mit fast 10 000 Kandidaten aus 37 Ländern das größte Job-Zentrum im Libanon ist, dann folgten Jobs for Australia (http://www.jobsforaustralia.com/), Jobs for Netherlands (http://recruitersforgood.nl/) und Recruiters Recruiting Recruiters (http://www.recruitersrecruitingrecruiters.com/) - ein Konsortium, bestehend aus 200+ Firmen, die beurlaubten Personalvermittlern helfen, wieder in den Beruf zurückzukehren.Der Auftrag von SmartRecruiters im Rahmen der Vernetzung der Menschen mit Jobs ist 2021 und danach wichtiger denn je. Um noch mehr zu erreichen, plant das Unternehmen, sein Team um 30% zu vergrößern und die innovative Entwicklung einer vollständigen Ende-zu-Ende TA-Suite fortzusetzen. Neue, aufregende Produktentwicklungen umfassen die systemeigene Integration und eine noch robustere, interne Plattform für Mobilität.Jerome Ternyck, der Gründer und Geschäftsführer von SmartRecruiters erklärt: "Ich empfinde Dankbarkeit und Demut angesichts der Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit der Teams von SmartRecruiters in einem äußerst schwierigen Jahr für viele, insbesondere unsere TA-Gemeinschaft. "Die Entwicklung beweist: die Mitarbeiter, die Sie einstellen haben einen wesentlichen Einfluss auf ihr Unternehmen. Wenn Sie über ein engagiertes Team verfügen, das sich seiner Aufgabe bewusst ist - der Vernetzung von Menschen mit den passenden Jobs - dann stellen Sie die Anforderungen der Kunden und die entsprechenden Kandidaten in den Mittelpunkt. 