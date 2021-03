Bekommen wir einen gigantischen Crash 2021? Wir beleuchten das Thema fundamental und Charttechnisch und liefern antworten! Bei der Beurteilung einer Volkswirtschaft lohnt immer der Blick in die realen Zahlen. Was man niemals tun sollte, ist, einfach eine Meinung unhinterfragt übernehmen. Unsere Haltung zum Aktienmarkt kennen Sie ja: Wir stehen am Anfang einer nie dagewesenen Aufwärtsbewegung, die ihresgleichen sucht! Bleiben wir aber bei den Zahlen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...