Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag ihre Gewinne aus dem Vormittagshandel wieder abgegeben. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 15 Uhr nur mehr mit einem geringfügigen Plus von 0,10 Prozent bei 3.089,06 Punkten.Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach anfänglichen Gewinnen angesichts der Hoffnung auf Lockdown-Lockerungen am Nachmittag dann wieder nach unten. Negative Wirtschaftsnachrichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...