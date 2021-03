Die Renditen von US-Staatsanleihen zogen wieder deutlich an. Zur Eröffnung stieg der Zins für zehnjährige Bonds auf 1,46 Prozent.New York - Wieder steigende Zinsen am US-Rentenmarkt und überraschend schwache Daten vom heimischen Arbeitsmarkt haben am Mittwoch die Wall Street und auch die Technologie-Börse Nasdaq belastet. Zwar konnte sich der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zunächst noch gegen den Abwärtstrend stellen und zulegen, zuletzt dann aber gab er um 0,04 Prozent auf 31 379,33 Punkte nach.

