WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 17. März:

DONNERSTAG, DEN 04. MÄRZ 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 9.30 h) 07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 10.00 h) 07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (Call 7.30 h) (Online-Jahres-Pk 10.00 h) 07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 10.00 h) 07:00 DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 9.00 h) 07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen (Call 8.30 h) (Online-Jahres-Pk 10.30 h) 07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (Call 11.00 h)

07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (Online-Pk 10.00 h) 07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 11.30 h) 08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 11.00 h) 08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

08:30 DEU: Helma Eigenheimbau, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Daimler Buses, Online-Jahres-Pk

10:30 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard 12:30 DEU: Siemens Mobility Pk zur allgemeinen Geschäftsentwicklung und Enthüllung Design für neue U-Bahnzüge für London mit CEO Michael Peter 22:15 USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen

22:15 USA: Gap, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP, Geschäftsbericht 2020

GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen

USA: Broadcom, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 02/21

08:00 DEU: Großhandel (Umsatz) Q4/20

09:30 DEU: PMI Bauwesen 02/21

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 01/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/21

14:30 USA: Produktivität Q4/20 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/21 (endgültig) 18:00 USA: Rede von Fed-Chef Jerome Powell

SONSTIGE TERMINE

02:00 CHN: Pk zu Auftakt der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses, Peking 10:30 DEU: Online-Pk des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) 11:00 DEU: Online-Jahres-Pk der Volksbanken Raiffeisenbanken des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands 12:00 DEU: Leibniz-Wirtschaftsgipfel: Die ökonomischen Folgen der Pandemie. Es diskutieren die Präsidenten der Leibniz-Wirtschaftsforschungsinstitute. 14:30 DEU: Online-ADAC Mobilitätsgespräch zu Vorstellung einer Studie zu Veränderungen des Tourismus durch die Corona-Pandemie u.a. mit ADAC-Vorstand Dieter Nirschl AUT: Online-Ministertreffen der Opec+-Staaten. Die insgesamt 23 Staaten beraten über die Förderstrategie ab April. Bis dahin gilt unter anderem eine freiwillige Förderkürzung von Saudi-Arabien. FREITAG, DEN 05. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen

10:00 DEU: Strategie-Pressekonferenz der Marke Volkswagen 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 01/21

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Allianz, Geschäftsbericht 2020

CHE: UBS, Geschäftsbericht 2020

FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 01/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 01/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 01/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/21

14:30 USA: Handelsbilanz 01/21

17:00 RUS: Verbraucherpreise 02/21

21:00 USA: Konsumentenkredite 01/21

EUR: Moody's Ratingergebnis Estland, Spanien

EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Finnland

SONSTIGE TERMINE

02:00 CHN: Auftakt der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses mit Arbeitsbericht von Premier Li Keqiang und Wirtschaftszielen, Peking SONNTAG, DEN 07. MÄRZ 2021

TERMIN KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 01+02/21

MONTAG, DEN 08. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: bet-at-home.com, Jahreszahlen (detailliert) 10:30 DEU: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Bilanz-Pk 11:30 DEU: Lufthansa und Deutsche Bahn, Online-Pressegespräch mit den Vorstandsmitgliedern Harry Hohmeister (Lufthansa) und Berthold Huber (Deutsche Bahn) 14:00 NLD: Stellantis, außerordentliche Hauptversammlung 14:00 DEU: BGH urteilt im VW-Dieselskandal zu möglichen Schadenersatz-Ansprüchen gegen die Konzerntochter Audi 14:30 USA: Cigna, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 01/21

07:45 CHE: Seco: Arbeitslosenzahlen 02/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 01/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 01/21

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 03/21

11:00 GRC: BIP Q4/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 01/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Vorstellung der aktuellen Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) anlässlich der bevorstehenden ITB DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die private Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgat HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 09. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Baloise, Jahreszahlen

07:00 CHE: Rieter, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Jahres-Pk 10.30 h) 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 9.30 h) 16:00 USA: Chevron, Investor Day

19:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung

22:00 USA: Sonos, Virtual Investor Event

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Leonardo, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 02/21

07:45 CHE: Seco, Arbeitsmarktdaten 02/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 01/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 02/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 01/21

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/20 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q4/20 (3. Veröffentlichung)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnungs-Pk Internationale Tourismus-Börse ITB. Die ITB findet wegen der Corona-Pandemie online statt. DEU: Online-Fachkonferenz "Elektromobilität vor Ort" des Bundesverkehrsministeriums, Berlin DEU: Digitale Tagung Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) u.a. mit Kanzlerin Angela Merkel, VKU-Präsident Michael Ebling, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, FDP-Chef Christian Lindner, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Bundesumweltministerin Svenja Schulze MITTWOCH, DEN 10. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:00 CHE: Mikron, Jahreszahlen

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (12.00 Investoren- und Medientag mit Präsentation der Strategie 2025) 08:00 DEU: Traton, Jahreszahlen

08:00 GBR: National Express, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

09:00 DNK: Lego, Jahreszahlen

11:00 DEU: Bankenverband VÖB, Pressekonferenz Kapitalmarktprognose 11:00 DEU: Brain Technology, Hauptversammlung (online) 18:30 ITA: Pirelli, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

DEU: Bayer, Capital Markets Day (bis 11.03.21)

ESP: Inditex, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/21

02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 01/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 02/21

10:00 BGR: Industrieproduktion 01/21

10:00 BGR: Einzelhandelsumsatz 01/21

11:00 ITA: Erzeugerpreise 01/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 01/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 02/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 02/21

14:30 USA: Realeinkommen 02/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bitkom, Online-Pressekonferenz: "Ein Jahr Corona: Wie hat die Pandemie unseren Alltag digitalisiert?" mit Bitkom-Präsident Achim Berg DEU: Fortsetzung der Internationalen Tourismus-Börse ITB (online), Berlin 10:40-10:55 ITB Keynote Speech: Changing Customers? Needs - Globale Umfrage 11:00-11:30 Pressekonferenz Norwegian Cruise Line

12:25-12:55 ITB Podiumsdiskussion: Pauschalreise im Umbruch: Umtauschrechte, Flextarife, neue Anzahlungsregeln - was bleibt nach Corona? Unter anderem mit Tui, DER, Studiosus 11:00 DEU: Digitale Pressekonferenz: Der deutsche Fahrrad- und E-Bike Markt 2020 DONNERSTAG, DEN 11. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Meyer Burger, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 02/21

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen

07:00 DEU: Stada, Jahreszahlen

07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Jahres-Pk 10.00 h) 07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen

07:30 FIN: Ferratum, Jahreszahlen

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Jahreszahlen

11:00 DEU: Salzgitter, Hybrid-Pressekonferenz "Windwasserstoff Salzgitter" mit Ministern und Vorständen der Salzgitter, Eon, Avacon, Linde, Salzgitter TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen

ITA: De Longhi, Jahreszahlen

USA: T-Mobile US Virtual Analyst Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 02/21

08:00 DEU: Arbeitskosten Q4/20

08:00 TUR: Leistungsbilanz 01/21

08:00 ROU: Verbraucherpreise 02/21

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen 03/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (Pk 14.30 h mit Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Internationalen Tourismus-Börse ITB (online), Berlin 09:00 DEU: Scandlines, Online-Jahres-Pk im Rahmen der ITB 2021 14:30 DEU: Bundesgerichtshof urteilt über Revisionen im Prozess um Waffenlieferungen von Heckler & Koch nach Mexiko, Karlsruhe FREITAG, DEN 12. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Flughafen Zürich, Jahreszahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen

10:00 DEU: MVV Energie, Hauptversammlung

16:00 USA: AT&T, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Zurich Insurance, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Börse, Geschäftsbericht

DEU: Atoss Software, Geschäftsbericht

DEU: DWS, Geschäftsbericht



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Industrieproduktion 01/21

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 01/21

08:00 ROU: Industrieproduktion 01/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

08:00 TUR: Industrieproduktion 01/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 01/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 01/21

14:00 RUS: Handelsbilanz 01/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 02/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/21 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Norwegen, Portugal, Österreich, Malta, Luxemburg SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Entscheidung zum Schadenersatz für Immobilienkäufer

12:00 DEU: World Gold Council Roundtable-Diskussion: Gold und Klimawandel - Auswirkungen für die Portfolioallokation MONTAG, DEN 15. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Hypoport, Jahreszahlen

DEU: Talanx, Geschäftsbericht

DEU: Morphosys, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Salzgitter, Jahreszahlen

LUX: Grand City Properties, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 01/21

03:00 CHN: Industrieproduktion 02/21

03:00 CHN: Einzelhandelsumsätze 02/21

09:30 SWE: Verbraucherpreise 02/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 02/21

13:30 USA: Empire State Index 03/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Branchentreffen der Internorga u.a. mit dem internationalen Foodservice-Forum IDX_FS Expo EUR: Informelle Videokonferenz der EU-Innen- und Außenminister 15:00 EUR: Tagung der Eurogruppe

DIENSTAG, DEN 16. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen (detailliert) (9.30 h Online-Pk) 07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen

10:00 DEU: VCI zur Branchenkonjunktur Q4/20

10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen, Jahres-Pk (online)

DEU: NRW.Bank, Jahres-Pk (online)

DEU: Wacker Chemie, Jahres-Pk (online)

DEU: Schuler AG Online-Pk zur aktuellen Unternehmenslage und zum Ausblick

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Industrieproduktion 01/21 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 03/21

13:30 USA: Im- und Exportpreise 02/21

13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/21

14:15 USA: Industrieproduktion 02/21

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 02/21

15:00 USA: NAHB-Index 03/21

17:00 RUS: Industrieproduktion 02/21

SONSTIGE TERMINE

10:00 BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel 17:30 DEU: Online-Vortrag "Die Effekte der Coronakrise kurz- und mittelfristig - schafft Deutschland die Digitalisierung?" MITTWOCH, DEN 17. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: BMW, Geschäftsbericht (09.00h Jahres-Pk, Medien-Tag) 10:30 DEU: Deutsche Leasing, Bilanz-Pk

16:00 USA: Agilent Technologies, Hauptversammlung

18:00 USA: Starbucks Corporation, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Weitere Gläubigerversammlung für Friseurkette Klier nach Insolvenz DEU: Munich Re, Geschäftsbericht

DEU: OHB, Bilanz-Pk



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 02/21

09:00 ESP: Arbeitskosten Q4/21

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 02/21

19:00 USA: Fed Zinsentscheid

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi